بينهم "فرنسي الجنسية".. وزير الداخلية يأمر بإبعاد 3 أشخاص خارج البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، قرار حمل رقم 2370 لسنة 2019 بشأن إبعاد بعض الأشخاص خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام. وجاء القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، اليوم السبت، بإبعاد كل من Reda lamzAllA فرنسى الجنسية، وأشرف بن جميل اليحياوى تونسي الجنسية، ولحسن أمزال مغربي الجنسية، وجاءت المادة الثانية من القرار على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك القرار.

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