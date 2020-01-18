مباحث المصنفات تداهم شركة إنتاج فني بالدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

داهمت مأمورية من مباحث المصنفات شركة للإنتاج الفني بالدقي؛ لاتهام مالكها باستخدام برامج مقلدة.

أكدت معلومات وتحريات مباحث المصنفات استخدام شركة إنتاج فنى بالدقي أجهزة حاسب آلي محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية، دون إذن أو تصريح أو موافقة أصحاب حقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة، وتبين أنها ملك أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، وبتفتيشها في حضور مساعد مونتير، تم ضبط وحدتي معالجة مركزية عليهما برامج حاسب آلي مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لشركات عالمية.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.