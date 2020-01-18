مصر | إيداع "رضيع" بمستشفي العياط بعد العثور عليه بجوار مدرسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيداع "رضيع" بمستشفي العياط بعد العثور عليه بجوار مدرسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أودعت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، طفلًا حديث الولادة بمستشفي العياط، لتقديم الرعاية الصحية له، بعدما عثر عليه بجوار إحدى المدارس الثانوية الصناعية بمركز العياط، جنوب المحافظة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العياط، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بالعثور على طفل حديث الولادة بجوار إحدى مدارس الثانوية الصناعية بنطاق المرك.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة على الطفل، وأخطرت النيابة العامة للتحقسق في الواقعة.