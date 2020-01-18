مصر | ضبط تشكيل عصابي بحوزته قطعة أثرية في السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي بحوزته قطعة أثرية في السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على تشكيل عصابي لحيازته قطعة أثرية بمنطقة السلام.

ووردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول، من أحد المصادر السرية، مفادها تواجد مجموعة من الأشخاص على إحدى المقاهي الكائنة بشارع الأربعين، دائرة القسم وبحوزتهم قطعة أثرية.



وبإجراء التحريات، تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المشار إليه، تمكنت قوة من وحدة مباحث القسم من ضبطهم.

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وتبين أن المتهمين كل من "أ م ع" 46 سنة، عاطل ومقيم بالوادي الجديد، سبق اتهامه في القضية 10912 لسنة 2012م جنايات كفر الشيخ "خطف"، و"م. م" 35 سنة عاطل، ومقيم بالعنوان ذاته، و"ه. ع" 34 سنة، عاطل ومقيم مركز أولاد صقر شرقية، و"أ. ف"، 36 سنة عاطل ومقيم كفر علم بركة السبع منوفية، و"ع. ك"، 37 سنة عاطل ومقيم قرية الإبطال، القنطرة شرق الإسماعيلية.