مصر | ضبط شركة إنتاج تستخدم برامج حاسب آلي مقلدة بالجيزة

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نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط إحدى شركات الإنتاج الفني بالجيزة؛ لاستخدامها برامج حاسب آلي مقلدة، ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، أكدت قيام إحدى شركات الإنتاج الفني، بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، باستخدام أجهزة حاسب آلي محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة من شركات عالمية، من دون إذن أو تصريح أو موافقة أصحابها، بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المشار إليها، وتبين أنها ملك أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، وبتفتيشها في حضور أحد الأشخاص يعمل بالشركة، مساعد مونتير، تم ضبط عدد 2 وحدة معالجة مركزية، محمل عليهما برامج حاسب آلي مقلدة ومنسوخة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

