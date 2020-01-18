مصر | تحويلات مرورية بشارع القومية العربية في إمبابة

أجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، تحويلات مرورية بسبب أعمال المرحلة الثانية والثالثة لمحطتي مترو الأنفاق، بمنطقة القومية العربية في إمبابة.

ووجه اللواء محمود عبدالرازق، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، بمناسبة تنفيذ أعمال المرحلة الثانية والثالثة لمحطتي مترو الأنفاق القومية العربية والطريق الدائري، والتي تستلزم إجراء تحويلة مرورية نتيجة الغلق الكلي لشارع القومية.



وأوضحت الإدارة، أنها بدأت في تنفيذ الأعمال الإنشائية للمحطة الرئيسية بشارع القومية، وتقاطعه مع شارع البوهي، اعتبارًا من أمس الجمعة الموافق 1712020 ولحين الانتهاء من افتتاح المحطة، وذلك على النحو التالي:

تقاطع شارع القومية مع شارع البوهي، اتجاه شارع الوحدة: غلق كامل للاتجاه القادم من شارع القومية اتجاه شارع البوهي لمسافة 120 مترا، بداية من شارع طلحا حتى ميدان القومية مع تحويل الاتجاه الآخر القادم من شارع البوهي، اتجاه شارع القومية إلى اتجاهين بعرض 6 أمتار لكل اتجاه.

القادم من شارع البوهي اتجاه شارع شارع القومية والدائري: غلق كامل للاتجاه القادم من شارع البوهي، اتجاه شارع القومية بداية من شارع محمد صلاح، حتى شارع عقبة بن نافع، مع تحويل الاتجاه القادم من شارع القومية اتجاه شارع البوهي، إلى اتجاهين وذلك لمسافة 75 مترا.