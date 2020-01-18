مصر | ضبط موظف بريد ينصب على المواطنين بسوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط موظف بريد ينصب على المواطنين بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على موظف بريد في سوهاج، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها.

وتبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بجنوب الصعيد، من 3 مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج، بقيام موظف بالبريد ومدير شركة أعلاف، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طما بسوهاج، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين.

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البلاغ أشار إلى استيلاء الموظف على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأعلاف من خلال شركة الأعلاف ملك شقيقيه، والحصول من الشاكيين على مبالغ مالية بلغ إجماليها أربعمائة وسبعون ألف جنيه مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد بالمخالفة لأحكام القـانـون.

وأضافت التحريات حصول المتحرى عنه على مبالغ مالية من آخرين، تحت الزعم نفسه، لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في الحصول على الأرباح واسترداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



