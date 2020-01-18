مصر | أمن القاهرة يضبط سيدة تخصصت في سرقة متعلقات المواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن القاهرة يضبط سيدة تخصصت في سرقة متعلقات المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط سيدة لممارستها نشاط إجرامي في مجال السرقة بأسلوب النشل.

أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة بولاق أبوالعلا بمديرية أمن القاهرة، قيام إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة فيصل بالجيزة، ولها محل إقامة آخر بالإسكندرية، وتنتحل اسمين مختلفين، والسابق إتهامها في 17 قضية آخرهم "نشل"، ومطلوب التنفيذ عليها في 24 حكم حبس جزئي "سرقة"، ومطلوب ضبطها وإحضارها في عدد من القضايا، بإرتكاب العديد من وقائع سرقة متعلقات المواطنين بدائرة القسم بأسلوب "النشل".

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددها تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بمزاولتها نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل"، واعترفت بإرتكابها 6 حوادث سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشادها ضبط كافة المسروقات بمسكنها بالجيزة، وبإستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموها بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

