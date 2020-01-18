مصر | فريق بحث لضبط مجهولين أطلقوا النيران على شاب بالعياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فريق بحث لضبط مجهولين أطلقوا النيران على شاب بالعياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكثف رجال مباحث الجيزة، جهودهم لكشف ملابسات قتل شاب على يد مجهولين بمركز العياط، جنوب المحافظة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد مؤمن فرج رئيس مباحث مركز العياط، بقيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية صوب شاب بعدما اعترضوا طريقه بالقرب من الطريق الإقليمي بنطاق المركز.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة والرائد عادل طلبة معاون مباحث المركز، وعثر على جثة "صالح مسعد صالح"، مقيم عزبة حسن التابعة لقرية المتانيا بمركز العياط، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.