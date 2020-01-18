مصر | ضبط صاحب مكتب دعاية بتهمة تزوير المحررات الرسمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط صاحب مكتب دعاية بتهمة تزوير المحررات الرسمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صاحب مكتب دعاية وإعلان بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب مكتب دعاية وإعلان - كائن بدائرة قسم شرطة عابدين ومقيم بمحافظة الجيزة بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تزوير المستندات الرسمية وتقليد المطبوعات المنسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية داخل مكتب الدعاية والإعلان عمله وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وعثر داخل المكتب على المضبوطات التالية: جهاز كمبيوتر بمشتملاته بفحصه تبين إحتوائه على ملفات مغلقة بكود سري بفتحها تبين أن بداخلها محررات رسمية منسوب صدورها لمحافظات مختلفة، 4 زنكات يتم من خلالها طباعة المحررات المزورة.

وبمواجهته اعترف باصطناع وتزوير المستندات والمحررات المنسوبة للجهات الحكومية بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

