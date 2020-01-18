مصر | النيابة تحقق في حريق مبنى محكمة شمال الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تحقق في حريق مبنى محكمة شمال الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بإنتداب المعمل الجنائي والأدلة الجنائية، لفحص حريق نشب داخل مبنى محكمة شمال الجيزة، في شارع السودان، لإعداد تقرير واف عن أسباب الحريق، فيما طلبت التحريات اللازمة حول الواقعة.

كشفت المعاينة الأولية، أن الحريق لم يسفر عن خسائر أو إصابات، بينما ترجع أسبابه إلى ماس كهربائي حدث في وحدة التكييف بإحدى الغرف في الطابق السادس، ثم امتدت النيران للدور الخامس.



وسيطر رجال الحماية المدنية، على حريق داخل مبني مجمع محاكم شمال الجيزة، بشارع السودان، بعد الدفع بـ8 سيارات إطفاء، للسيطرة على ألسنة اللهب.

واندلع حريق، في الساعات الاولى من صباح يوم السبت، في مبنى مجمع محاكم شمال الجيزة، بشارع السودان، بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.