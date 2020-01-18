مصر | حبس عاطلين لحيازتهما 25 فرش حشيش بإمبابة

وكشفت التحقيقات، أن عاطلين أحدهما في عقده الثاني، والآخر في عقده الرابع، يتاجران في المواد المخدرة، ويقوما بترويجها على عملائهما بمنطقة إمبابة، وضبط بحوزتهم بجانب كمية الحشيش ميزان حساس و3 هواتف محمولة و59 ألف جنيه، لتسهيل اتجارهم فيها.

وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، بورود معلومات أكدتها تحريات الرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم مفادها قيام عاطلين أحدهما أربعيني العمر والآخر عشريني العمر، بالاتجار في المواد المخدرة ويتخذان من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، أعدت القوات مأمورية لضبطهما برئاسة العقيد أحمد الوليلي، مفتش مباحث شمال الجيزة والمقدم أمثل حرحش، وبحوزتهما المواد المخدرة، وتم اقتيادهما إلى ديوان القسم.