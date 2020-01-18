أخبار مصر | وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق حملة إنقاذ المشردين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق حملة إنقاذ المشردين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، حملة وزارة التضامن الاجتماعي لإنقاذ المشردين من الكبار والأطفال بلا مأوى، والتي تطلقها الوزارة لتوفير حياة كريمة للمشردين بلا مأوى، إذ رافقت الوزيرة الوحدات المتنقلة لفريق حماية الأطفال والكبار بلا مأوى، والتي تجوب القاهرة الكبرى وعددًا من محافظات الجمهورية بحثًا عن المشردين من الكبار والأطفال.

ونجح الفريق في إنقاذ مشرد من الشارع ونقله لدار رعاية عقيلة السماع بحلوان كان يفترش رصيف شارع كورنيش العجوزة، كما وزع الفريق من الوجبات والبطاطين على المشردين الرافضين للانتقال لدور الرعاية الاجتماعية.

وقالت القباج، إن وزارة التضامن الاجتماعي تطلق هذا العام حملتها لإنقاذ المشردين بأمل كبير في إنقاذ أكبر عدد من المشردين من الكبار والأطفال بلا مأوى، كما تقدم وجبات ساخنة وبطانية لكل مشرد يرفض الانتقال إلى دار رعاية، وتعاود المرور عليهم مرات عديدة لإقناعهم بالانتقال لدور الرعاية، مشيرة إلى أن الحملة تهدف إلى حماية المشردين من الشارع وتوفير مأوى مناسب لهم خاصة مع الظروف المناخية الصعبة خلال فصل الشتاء.

وأشارت إلى أن الحملة يتعاون فيها فريق أطفال بلا مأوى بوحداته السبعة عشر المنتشرة في المحافظات مع فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي في إنقاذ المشردين.