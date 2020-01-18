أخبار مصر | وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق حملة إنقاذ المشردين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق حملة إنقاذ المشردين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ونجح الفريق في إنقاذ مشرد من الشارع ونقله لدار رعاية عقيلة السماع بحلوان كان يفترش رصيف شارع كورنيش العجوزة، كما وزع الفريق من الوجبات والبطاطين على المشردين الرافضين للانتقال لدور الرعاية الاجتماعية.
وقالت القباج، إن وزارة التضامن الاجتماعي تطلق هذا العام حملتها لإنقاذ المشردين بأمل كبير في إنقاذ أكبر عدد من المشردين من الكبار والأطفال بلا مأوى، كما تقدم وجبات ساخنة وبطانية لكل مشرد يرفض الانتقال إلى دار رعاية، وتعاود المرور عليهم مرات عديدة لإقناعهم بالانتقال لدور الرعاية، مشيرة إلى أن الحملة تهدف إلى حماية المشردين من الشارع وتوفير مأوى مناسب لهم خاصة مع الظروف المناخية الصعبة خلال فصل الشتاء.
وأشارت إلى أن الحملة يتعاون فيها فريق أطفال بلا مأوى بوحداته السبعة عشر المنتشرة في المحافظات مع فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي في إنقاذ المشردين.
وتتلقى وزارة التضامن الاجتماعي البلاغات عن وجود المشردين بلا مأوى بعدة طرق للتواصل؛ هاتفيا من خلال الخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية ١٦٥٢٨؛ ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي على حسابات: "فيسبوك - تويتر - إنستجرام"، أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى.