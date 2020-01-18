أخبار مصر | وكيل "عربية البرلمان": الأمن القومي للسودان خط أحمر

وأشاد النائب في بيان له، بتأكيد الرئيس السيسي على الروابط التاريخية الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل ومتابعته الحثيثة لكافة التطورات على الساحة السودانية إضافة إلى تأكيده على الموقف المصري الاستراتيجي الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه، موجها التحية والتقدير إلى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على إشادته بالتقارب الشعبي والحكومي المتأصل بين مصر والسودان والجهود القائمة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين وأشادت بالدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان مؤكدًا أن مصر دائما تؤكد أن الأمن القومي للسودان خط أحمر بالنسبة لمصر التي تحرص دائما على تحقيق الأمن والاستقرار بالسودان.

وناشد وكيل اللجنة جميع القوى السياسية والشعبية والحزبية بدولة السودان الشقيقة، بالعمل على التعاون وتغليب المصالح العليا للسودان من أجل الحفاظ على أمن واستقرار السودان مشيدا بمناقشة الرئيس السيسي مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لمختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصةً مفاوضات سد النهضة والأزمة الليبية والتوافق بين الجانبين حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المشترك في هذا السياق.

