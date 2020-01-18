أخبار مصر | طلب مناقشة عامة بالبرلمان حول منظومة النظافة الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب مناقشة عامة بالبرلمان حول منظومة النظافة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال النائب، في بيان له اليوم السبت: إنه تلقى العديد من الشكاوى من قبل المواطنين بعدد من الشوارع بحي مصر القديمة، وتم التواصل مع المسئولين، وتم التحرك الفوري لحل الأزمة، من خلال توفير معدات لرفع القمامة المتراكمة في بعض الشوارع، وتخصيص صناديق متواجدة طوال الـ24 ساعة يوميا لجمعها، بالإضافة لجمع القمامة من المنازل، وفي سبيل ذلك على التنمية المحلية والبيئة وضع رؤية عاجلة للتحرك في هذا الملف، وعدم انتظار شكاوى المواطنين.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة متابعة تنفيذ منظومة النظافة الجديدة على أرض الواقع على صعيد المحافظات كافة، حتى يتم تذليل العقبات إن وجدت أثناء تنفيذ الخطة، والوقوف على مقترح إعادة تدوير المخلفات بعد جمعها وتحويلها إلى طاقة كهربائية، ودراسة بعض المقترحات المقدمة من بعض النواب بشأن فصل منظومة القمامة الجديدة عن وزارة التنمية المحلية، وتكون تابعة بشكل مباشرة لوزارة البيئة لتتولي السيطرة عليها.