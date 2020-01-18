أخبار مصر | طلب مناقشة عامة بالبرلمان حول منظومة النظافة الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب مناقشة عامة بالبرلمان حول منظومة النظافة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النائب محمد العقاد، تقديمه طلب مناقشة عامة للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن ملف القمامة، وتطبيق منظومة النظافة الجديدة، خاصة أن هذا الملف يعد من أبرز الملفات التي تحظي باهتمام تحت قبة البرلمان، لما لها من صدى على الشارع المصري، وضرورة أن يكون هناك تنسيق بين الوزارات المعنية بهذا الملف، ويتم تحديد الأولويات حتى يتم محاسبة المقصرين، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وقال النائب، في بيان له اليوم السبت: إنه تلقى العديد من الشكاوى من قبل المواطنين بعدد من الشوارع بحي مصر القديمة، وتم التواصل مع المسئولين، وتم التحرك الفوري لحل الأزمة، من خلال توفير معدات لرفع القمامة المتراكمة في بعض الشوارع، وتخصيص صناديق متواجدة طوال الـ24 ساعة يوميا لجمعها، بالإضافة لجمع القمامة من المنازل، وفي سبيل ذلك على التنمية المحلية والبيئة وضع رؤية عاجلة للتحرك في هذا الملف، وعدم انتظار شكاوى المواطنين.



وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة متابعة تنفيذ منظومة النظافة الجديدة على أرض الواقع على صعيد المحافظات كافة، حتى يتم تذليل العقبات إن وجدت أثناء تنفيذ الخطة، والوقوف على مقترح إعادة تدوير المخلفات بعد جمعها وتحويلها إلى طاقة كهربائية، ودراسة بعض المقترحات المقدمة من بعض النواب بشأن فصل منظومة القمامة الجديدة عن وزارة التنمية المحلية، وتكون تابعة بشكل مباشرة لوزارة البيئة لتتولي السيطرة عليها.

