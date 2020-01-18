أخبار مصر | أمهات مصر يؤكد صعوبة امتحان الفيزياء

وأضافت عبير، في بيان صحفى لها، أن أغلب المحافظات شهدت صعوبة في أغلب نماذج امتحان الفيزياء، حيث أكد الطلاب وأولياء أمورهم صعوبة الأسئلة، إذ تضمن الامتحان 15 سؤالا غير مباشرين، يحتاجوا لجهد وتركيز جيد، بينما تضمن 15 سؤالا آخرين في مستوي الطالب المتوسط، خاصة بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وأوضحت، أن آراء الطلاب وأولياء الأمور تباينت حول مستوى امتحان مادة التاريخ، حيث شهد الامتحان نماذج صعبة ونموذج آخر في مستوى الطالب المتوسط، في جميع المحافظات على مستوي الجمهورية، مشيرة إلى أن الاتحاد تلقى شكوى من قبل بعض أولياء الأمور من إنقطاع الكهرباء لمدة ساعة، منذ التاسعة حتى العاشرة صباحا، في بعض لجان مدارس كفر الشيخ، مما أضاع ساعة من وقت الامتحان على الطلاب الذين يؤدون الامتحان على جهاز التابلت.

