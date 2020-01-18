أخبار مصر | "تعليم القاهرة": لا شكاوى من امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تعليم القاهرة": لا شكاوى من امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد عبد التواب، المشرف على امتحانات الشهادة الاعدادية بالقاهرة، إنه لا يوجد شكاوى من امتحان الدراسات اليوم السبت.

وأضاف في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أنه كان يوجد 707 لجنان تمتحن الدراسات على مستوى المحافظة ولم تتلقى المحافظة أي شكوى.



وكان يؤدي طلاب (الشهادة الإعدادية) بالقاهرة اليوم السبت، امتحاني الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات. وكان يؤدي طلاب (الشهادة الإعدادية) بالقاهرة اليوم السبت، امتحاني الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات. وانطلقت الخميس امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للفصل الدراسي الأول 2019/2020. ويبلغ عدد المتقدمين للامتحان (163908) من بينهم (83345) طالبا و(80563) طالبة داخل (707) لجان، أما عن الحالات المرضية فعددهم (20) حالة بمستشفى 57357 من بينهم 6 حالات من محافظة القاهرة.



وقال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه اطمأن على اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية الـ32 وفق توجيهات محافظ القاهرة

وأعلن مدير تعليم القاهرة، عن تشكيل غرف عمليات بالإدارات التعليمية، والتي تتصل مباشرة بغرفة العمليات المركزية بالمديرية.

