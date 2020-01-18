أخبار مصر | وزير النقل: صيانة عاجلة للطريق الدائري بـ 5.3 مليار جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل: صيانة عاجلة للطريق الدائري بـ 5.3 مليار جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف الوزير، أنه يتم أيضا تنفيذ أعمال صيانة دورية تشمل صيانة وتأمين شبكة الإنارة، وأعمال النظافة، كما تم وضع تنظيم وآلية لإدارة مواقف السيارات أسفل الطريق الدائري بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بما يسهل من تنقل المواطنين.
حيث تابع الوزير صباح اليوم، أعمال تطوير وصيانة الطريق الدائري الذي يعتبر أحد أهم الشرايين المرورية التي تخدم سكان محافظات القاهرة الكبرى والقادمين من محافظات الوجهين البحري والقبلي.
كما تفقد عدد من قطاعات الطريق والتقى بالمهندسين والعمال، مؤكدا على ضرورة أن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية في كافة قطاعات الطريق، وأن يتم تكثيف المعدات، وأن تتم أعمال نظافة الطريق على مدار الساعة، مشيرا إلى أن الطريق الدائري يجب أن يكون نموذج رائد للطرق التي يتم تطويرها وصيانتها، ويشهد انطلاقة خدمية مميزة في كافة قطاعاته.
وقال وزير النقل، إن أعمال تطوير الطريق الدائري تهدف إلى توسعة الطريق الدائري لرفع مستوى خدمة الطريق، وكذلك استيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق واستهلاك الطاقة للمركبات، لافتا إلى أن أعمال التطوير تشمل توسيع كافة قطاعات الطريق الدائري من 4 حارة، و4 حارة في كل اتجاه، ليكون 8 حارة، و8 حارة في كل اتجاه في القطاعات التي تسمح بذلك، وفي القطاعات التي لاتسمح بذلك نتيجة زحف الكتل السكنية على الطريق خاصة في قطاع الإوتوستراد المنيب، فستتم التوسعة إلى 7حارة و7حارة في كل اتجاه.