أخبار مصر | وزير النقل: صيانة عاجلة للطريق الدائري بـ 5.3 مليار جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل: صيانة عاجلة للطريق الدائري بـ 5.3 مليار جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أن تنفيذ أعمال الصيانة العاجلة لكباري وأنفاق الطريق الدائري وأعمال تأمين سلامة المرور، وكذلك صيانة الحواجز الخرسانية والصيانة العاجلة للمداخل والمخارج المنهارة ضمن أعمال الصيانة التي تقوم بها وزارة النقل للطريق الدائري، والتي تقدر إجمالي تكلفتها 5.3 مليار جنيه، كما تشمل تلك الأعمال على صيانة طبقات الرصف من الأتوستراد إلى المريوطية بطول 12 كيلو مترا، وصيانة ورفع كفاءة وصلة طريق الواحات بطول 8 كيلو متر، وكذلك صيانة طبقات الرصف من محور 26 يوليو إلى تقاطع شبرا بنها بطول 15 كيلو متر، وكذلك صيانة طبقات الرصف من المرج إلى السلام بطول 8 كيلو متر.

وأضاف الوزير، أنه يتم أيضا تنفيذ أعمال صيانة دورية تشمل صيانة وتأمين شبكة الإنارة، وأعمال النظافة، كما تم وضع تنظيم وآلية لإدارة مواقف السيارات أسفل الطريق الدائري بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بما يسهل من تنقل المواطنين.