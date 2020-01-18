أخبار مصر | بالتعاون مع جامعة حلوان.. جداريات لتزيين مسار موكب المومياوات الملكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالتعاون مع جامعة حلوان.. جداريات لتزيين مسار موكب المومياوات الملكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن مشاركة وزارة التعليم العالي وجامعة حلوان في فعالية موكب نقل المومياوات الملكية، وذلك في إطار التعاون مع المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية الفنية للارتقاء بالذوق العام في الشارع المصري.

وأوضح الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن المشاركة تتمثل في تجميل الحوائط الخرسانية الموجودة في أماكن متفرقة علي طول طريق الموكب.

وأشار، إلى أن من سيقوم بذلك هم طلبة وطالبات وأساتذة كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية بالجامعة.

وتابع نجم، عن طريق رسم جداريات فنية تعتمد فكرة تصميمها علي توثيق تراث الحضارة المصرية القديمة بطريقة فنية بكل ما تحمله من أصول فنية ومعان رمزية وتعبيرية.

Advertisements

وأوضح أن ذلك سيتم بأسلوب فني حديث يتماشى مع مجتمعنا المصري المعاصر، لإخراج هذا الحدث العالمي بشكل يليق بعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية المتفردة في موكب مهيب خلال الشهور القليله المقبلة.

جدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار كان قد عقد عدة اجتماعات مع محافظ القاهرة وممثلو من وزارات الدفاع، والداخلية، والجهات الأمنية، والمجلس الأعلى للآثار والشركة المنفذة للاحتفالية، لمناقشة الاستعدادات ومتابعة الإجراءات اللازمة لعملية نقل المومياوات والتوابيت الملكية من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وعدد المومياوات والتوابيت التي سيتم نقلها يبلغ 22 مومياء ملكية و17 تابوت ملكي، ترجع إلى عصر الأسر 17، و18، و19، و20، من بينهم 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، منهم مومياء الملك رمسيس الثاني والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة نفرتاري زوجة الملك أحمس.

