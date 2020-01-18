أخبار مصر | إقالة وزيرة الصحة.. نائب المنيا يطالب بالتحقيق في حادث الأطباء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقالة وزيرة الصحة.. نائب المنيا يطالب بالتحقيق في حادث الأطباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، إجراء تحقيق عاجل في واقعة وفاة عدد من الأطباء وإصابة آخرين، جراء حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي، أثناء سفرهن إلى محافظة القاهرة لحضور تدريب تابع للوزارة، قائلا: "يجب الكشف عن تفاصيل التدريب الذي كان من المنتظر أن يتلقاه الأطباء في القاهرة، وكذلك دور اللجنة المسئولة عن التنظيم لهذا التدريب، وأسباب تأخرها في إعلام الأطباء بموعده، والتخاذل عن دورها في توفير وسيلة مواصلات آمنة".

وشدد: "الحادث يكشف عشوائية كبيرة في قرارات وزيرة الصحة والتنظيم داخل الوزارة، خاصة وأنه كان من الأجدى إرسال المدربين إلى المحافظة مع وجود حوالي 120 طبيب سوف يتلقون التدريب".

وتابع: "البرلمان لن يصمت على هذه الواقعة، وسوف أقدم عدد من الأدوات الرقابية ضد الوزيرة للتحقيق في الحادث وتقديم المقصرين عن العمل للمحاسبة".