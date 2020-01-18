شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 4 أشخاص في حادثين بإدفو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى 4 أشخاص مصرعهم في حادثين منفصلين بمركز إدفو بأسوان.

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في الحادث الأول لقى 3 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم سيارة ربع نقل وسيارة نقل رمال بجوار مرور إدفو شرق، وأسفر الحادث عن وفاة 3، وهم: علاء الدين عادل مصطفى، ومصطفى عبدالمنعم مهلل، وأحمد عوض فتحي.

وفي حادث آخر، لقى أبانوب محروس، 22 عامًا، مصرعه في حادث تصادم بين منطقتي العدوة والبحيرة.

تم نقل المتوفين إلى المشرحة، وتحرير محضر بالواقعتين، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.