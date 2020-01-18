شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التدريب العملي لتأهيل المرشحين لشغل 65 درجة قيادية بالمحليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتابع وزارة التنمية المحلية تنفيذ الجزء الثانى من البرنامج المتكامل لتأهيل المرشحين لتولى مناصب قيادية في منظومة قيادات الإدارة المحلية على كل الموضوعات والقوانين المتعلقة بعمل المحليات والذى بدأ 12/22/ 2019 ويستغرق ٦ أسابيع.

يأتى هذا البرنامج في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بضرورة الإرتقاء بمستوى المرشحين لتولى المناصب القيادية بالمحليات لتطويرها بأسلوب علمى وتحقيق توجهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذ رؤية مصر 2030.

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وقال «شعراوى»، في تصريحات صحفية «السبت»، إنه تم الانتهاء من الجزء النظرى في التدريب والذى استغرق 3 أسابيع بمركز التنمية المحلية بسقارة، وبدء التدريب العملى حول كل ما يتعلق بأعمال المحليات، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع محافظتى القاهرة والجيزة على عمل لقاء كل أسبوع مع المحافظ والسكرتير العام وأحد نواب المحافظ على أن تتولى المحافظة في اليوم الأول من كل أسبوع إعداد برنامج تدريب نظرى على مهام كل من رئيس الحى والمركز والمدينة ويشتمل التدريب أيضاً على المهارات الإدارية والمالية والفنية وشئون العاملين والتعامل مع النواب والمواطنين وموضوعات الإنارة والتخطيط وعمل الإدارات الهندسية والأملاك والتراخيص والمحلات والنظافة والإشغالات والتقنين والتصالح وطلاء المبانى والمناطق العشوائية والصناعية والاستثمار والحملة الفنية والحفاظ على المال العام والمعدات بالإضافة إلى باقي المهام .

وأوضح اللواء شعراوى أن البرنامج سيتضمن معايشة مع أحد رؤساء الأحياء إضافة إلى قضاء يوم معايشة مع سكرتيري الحى ويوم مع نائب رئيس الحى ويوم مع مدير الإدارة الهندسية ويوم في الشؤون المالية وباقى الأيام حسب رؤية المحافظ على أن يتم الانتقال إلى حى أو مركز آخر كل أسبوع من أسابيع التدريب الثلاث، مشيراً إلى أنه سيتم إجراء تقييم للقيادات في اليوم الأخير من التدريب ويتولى محافظا القاهرة والجيزة اختيار من يرون هذه القيادات لدعم المحافظة.

جدير بالذكر أن المرشحين لحضور الدورة التدريبية كانوا ضمن المتقدمين للاعلان رقم 2 لسنة 2019 لشغل 65 درجة قيادية في المحليات وبلغ عدد المتقدمين لهذا الاعلان 1183 متقدماً وبلغ عدد المستوفين للشروط 1114 متقدماً وتم إجراء الاختبارات النفسية والسلوكية والشخصية وتحليل السمات القيادية بمعهد إعداد القادة التابع لوزارة التخطيط والاصلاح الادارى كما قامت لجنة اختيار القيادات المحلية برئاسة وزير التنمية المحلية بإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين وتم تصفيتهم إلى 105 متقدمين، وقامت الاكاديمية الوطنية للشباب بوضع برنامج تدريبي لهم وتصفيتهم إلى 75 مرشحاً سيتم اختيار المتميزين منهم لشغل الاعداد المطلوبة.