شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء رحلات «البالون الطائر» لسوء الأحوال الجوية في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألغيت، السبت، رحلات البالون الطائر بالأقصر، لسوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح عن الحد المسموح به وقت إقلاع الرحلات، وتوقف الرحلات لحين تحسن الأحوال الجوية.

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وأبلغت سلطات الطيران المدنى، وهيئة السلامة الجوية بمطار الأقصر الدولى، شركات البالون الطائر، عدم صلاحية الطيران خلال اليوم، وذلك بسبب تقلبات في حالة الطقس ووجود رياح شديدة في سماء الأقصر، والتى تتعرض له المحافظة، الأمر الذي أدى إلى إلغاء الرحلات.

وقال محمود بدوى، مسؤول في مجال البالون الطائر، إن انطلاق الرحلات يتطلب عدم تجاوز سرعة الرياح لأكثر من 8 عقد، وألا تزيد درجة الحرارة على 30 درجة، وقت إقلاع الرحلة، والتي تكون قبيل طلوع الشمس، بالإضافة إلى أن الرؤية يجب ألا تقل عن 4 كيلو.

وأضاف أن مدينة الأقصر تتميز برحلات البالون الطائر، والتي فشلت تجربتها في عدة محافظات أخرى كالبحر الأحمر، وأسوان، والفيوم وغيرها من المحافظات، مما جعل الأقصر مقصدًا سياحيا مهما في رياضة المغامرات للعديد من مختلف الجنسيات الوافدة لزيارة المعالم والمقاصد السياحية والأثرية التي تتميز بها المحافظة، بجانب الاستمتاع بالطبيعة الخلابة ونهر النيل ومشاهدة عظمة الفراعنة من أقصى الارتفاعات بسماء الأقصر.