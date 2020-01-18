شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور الجيزة»: تحويلات لإجراء أعمال مترو أنفاق القومية العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك بمناسبة تنفيذ أعمال المرحلتين الثانية والثالثة لمحطتي مترو الأنفاق القومية العربية والطريق الدائرى ضمن مشروع مترو أنفاق الخط الثالث، والتي تستلزم إجراء تحويلة مرورية نتيجة الغلق الكلى لشارع القومية، والتي سوف تبدأ في تنفيذ الأعمال الإنشائية للمحطة الرئيسية بشارع القومية وتقاطعه مع شارع البوهي، والتي بدأ من الجمعة الماضية ولحين الانتهاء من افتتاح المحطة.

وضعت الإدارة التحويلات من تقاطع شارع القومية مع شارع البوهي اتجاه شارع الوحدة: غلق كامل للاتجاه القادم من شارع القومية اتجاه شارع البوهى لمسافة 120 مترا بداية من شارع طلحا حتى ميدان القومية مع تحويل الاتجاه الآخر القادم من شارع البوهى اتجاه شارع القومية إلى اتجاهين بعرض 6 أمتار لكل اتجاه.

أما بالنسبة للقادم من شارع البوهى اتجاه شارع شارع القومية والدائرى: غلق كامل للاتجاه القادم من شارع البوهى اتجاه شارع القومية بداية من شارع محمد صلاح حتى شارع عقبة بن نافع مع تحويل الاتجاه القادم من شارع القومية اتجاه شارع البوهى إلى اتجاهين، وذلك لمسافة 75 مترا.