شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تستعرض مشروعات التنمية في وادي حوضين بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا من الدكتور على حزين، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بالوزارة، عن أعمال مشروع التنمية المتكاملة بمنطقة وادى حوضين بالبحر الأحمر، متضمنا الأعمال الرئيسية التي تجرى بوادى حوضين (أحد الأودية الصحراوية ويبعد عن مدينة الشلاتين حوالى 32 كم) على عمل نموذج متكامل للتنمية المستدامة باستخدام كل الموارد الطبيعية المتاحة مثل المياه المالحة والأراضى الصحراوية في إنشاء مجتمعات تتمتع بكل سبل الحياة من مسكن وفرص عمل وإنتاج زراعى وحيوانى وسمكى وداجنى وصناعات قائمة على تجفيف النباتات الطبية والعطرية ومنتجات ألبان ولحوم الإبل وكذلك توفير المراعى للإبل والماعز طوال العام باستخدام المياه المالحة.

وأوضح التقرير أن المشروع يعتمد على استخدام المياه بكافة صورها، سواء مياه مالحة مباشرة من الآبار وتصل ملوحتها لحوالى 7000 جزء في المليون ( تستخدم في زراعة محاصيل الأعلاف مثل القطف والاكاسيا والبانيكم) أو مياه محلاة (تستخدم في زراعة الطماطم – الخيار – الفلفل – الباذنجان – الكوسة الكانتلوب – البطيخ – القمح – الشعير)، أو مياه شديدة الملوحة ناتج محطات التحلية، وتصل ملوحتها لحوالى 12500 جزء في المليون.

وأضاف التقرير أن هذه المياه تستخدم في عمل المزارع السمكية المكثفة (وتستخدم في استزراع أسماك البلطى الأحمر والبورى والقاروص)، وكذلك المياه الناتجة من إحلال المياه من المزرعة السمكية وتصل ملوحتها إلى 13000 جزء في المليون (وتستخدم في زراعة النباتات الملحية مثل السلاكورنيا – والشعير المتحمل للملوحة).

وأوضح أن المشروع يعتمد على استخدام تقنيات حديثة في عمليات الرى تساهم في الحفاظ على مياه الرى وتقليل استخدام المياه بنسب تتراوح من 35-50% مثل استخدام النماذج الحديثة للري مثل الرى بنظام الأمطار المصطنعة، وهو يوفر نصف المياه المستخدم في الرى ويزيد من إنتاجية المحاصيل ويخفض في درجات الحرارة حول النباتات في فصل الصيف، ويتميز بعدم إعاقته لأى عملية زراعية. واستخدام الصوب الهيدروبونيك وهو أحد الطرق لزيادة الإنتاج وخفض استخدام المياه بنسب كبيرة.

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وأشار التقرير إلى أن عمل نموذج للتنمية المستدامة والمتكاملة في المجتمعات الصحراوية يمكن تكراره في مناطق أخرى أو التوسع فيه، خاصة أنه يهدف إلى إقامة مجتمعات بدوية حديثة مستقرة وخلق فرص عمل في النشاط الزراعى للبدو في هذه المناطق وزيادة المساحة الزراعية وتوافر الخضروات الطازجة والأسماك والدواجن في هذه المنطقة والاستفادة من الميزة النسبية للصناعات القائمة على تجفيف وتعبئة النباتات الطبية والعطرية والصناعات القائمة على ألبان الإبل وتعظيم الاستفادة من وحدة الأرض والماء وخلق فرص للتدريب في المجال الزراعى وإقامة مجتمع متكامل بوادي حوضين بالشلاتين به العديد من الأنشطة.

ولفت التقرير إلى أن مخرجات النشاط هي مدخلات للنشاط التالي وخلق فرص عمل جديدة لأبناء البدو بالتجمعات الصحراوية المختلفة بالشلاتين ويحتوى المشروع على عدد من الأنشطة والمشروعات التنموية مثل عدد (3) آبار تدار باستخدام محطات طاقة شمسية وتتراوح ملوحتها بين 7000 إلى 8000 جزء في المليون، وعدد 2 محطة تحلية مياه آبار الأولى بقدرة 15م3/ ساعة والثانية بقدرة 30 مترا مكعبا / ساعة وتشمل عمل خزان من الخرسانة المسلحة ومزرعة سمكية مكثفة تتكون من 4 أحواض دائرية و2 أحواض مستطيلة من ناتج المياه المحلاة من محطة التحلية، بالإضافة إلى عدد واحد محطة طاقة شمسية قدرة 32 ك. وات بالإضافة إلى مصنع ثلج.

ووفقا للتقرير فإن مشروع وادي حوضين بمحافظة البحر الأحمر يضم عدد 50 صوبة زراعية عادية، وعدد 18 صوبة زراعية تعمل بنظام الهيدروبونيك، بالإضافة إلى وحدة ضباب رزازى وتستهلك الصوب الهيدروبونيك حوالى 10% من المياه المستخدمة في الصوب العادية وعدد 2 هنجرا تصنيع بوادي حوضين والديف وعدد1مجفف شمسي كبير لعمل تجفيف للنباتات الطبية والعطرية المزمع زراعتها مثل المورينجا وخلافه ووحدة تعبئة وتغليف للنباتات الطبية والعطرية.

وأشار التقرير إلى أنه يتم تطبيق تقنية نظام رى بالمطر الاصطناعي لرى مساحة عشر أفدنة، منها خمسة أفدنة مزروعة بالقمح والشعير وخمسة أفدنة مزروعة بأشجار «المورينجا» ذات القيمة الصحية الكبيرة. وهو من أحدث طرق الرى، حيث يتميز بتوفيره لحوالى 30 إلى 50 % من مياه الرى، كما أنه يزيد من الإنتاجية ويخفض درجة الحرارة حول النبات ولا يعوق أعمال الميكنة الزراعية، وزراعة خمسة أفدنة بأجود أنواع التمور من أصناف البرحى والمجدول والخلاص والسكوتى والبرتمودا والقنديلا.

وأوضح أنه تم إنشاء مجمع لتربية الدواجن بوادى حوضين، يشمل عنبر تسمين – عنبر انتاج بيض – قلعة تربية حمام – معمل تفريخ، ومزرعة لتربية الإبل لإنتاج لحوم والبان الإبل، وذلك بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء وأكاديمية البحث العلمى (الحملة القومية للنهوض بإنتاجية الإبل)، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرارات الزراعية الكبيرة وجرارات الصوب الزراعية ومولدات الكهرباء والأدوات الزراعية المختلفة.