شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 105 أشخاص وإصابة 96 آخرين جراء تساقط الثلوج في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان مصرع 105 أشخاص في مختلف أنحاء البلاد بسبب موجة من الثلوج والأمطار وقعت مؤخرًا.

وذكرت الهيئة، في تقرير بعثته إلى رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، حول الأضرار الناجمة عن هذه الموجة، وأوردته قناة «سماء تي في» الباكستانية، السبت، أن 96 شخصًا آخرين أُصيبوا جراء هذه الموجة من الثلوج.

وقال متحدث باسم هيئة إدارة الكوارث إن 1295 منزلًا تضررت بشدة بسبب الثلوج، التي أدت أيضًا إلى إغلاق عدة طرق في أقاليم «خيبر بختونخوا، بلوشستان، جيلجيت بالتستان، آزاد كشمير».