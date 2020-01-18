شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتابع أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، صباح السبت، أعمال تطوير وصيانة الطريق الدائري، الذي يُعتبر أحد أهم الشرايين المرورية التي تخدم سكان محافظات القاهرة الكبرى والقادمين من محافظات الوجهين البحري والقبلي.

ويأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ أعمال المشروع المتكامل لصيانة وتوسيع الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى بطول 100 كم، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وتفقد الوزير عددًا من قطاعات الطريق، والتقى بالمهندسين والعمال، مؤكدًا ضرورة أن تتم جميع الاعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية في جميع قطاعات الطريق، وأن يتم تكثيف المُعَدّات، وأن تتم أعمال نظافة الطريق على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن الطريق الدائري يجب أن يكون نموذجًا رائدًا للطرق التي يتم تطويرها وصيانتها، وأن يشهد انطلاقة خدمية مميزة في كل قطاعاته.

وقال وزير النقل، في تصريحات صحفية، إن أعمال تطوير الطريق الدائري تهدف إلى توسعة الطريق لرفع مستوى الخدمة واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، لافتًا إلى أن أعمال التطوير تشمل توسيع جميع قطاعات الطريق الدائري من 4 حارات و4 حارات في كل اتجاه ليكون 8 حارات و8 حارات في كل اتجاه في القطاعات التي تسمح بذلك، وفي القطاعات التي لا تسمح بذلك- نتيجة زحف الكتل السكنية على الطريق، خاصة في قطاع الأتوستراد/ المنيب- فستتم التوسعة إلى 7 حارات و7 حارات في كل اتجاه.

وفيما يتعلق بأعمال صيانة الطريق الدائرى، صرح «الوزير» بأن وزارة النقل تقوم بأعمال صيانة شاملة للطريق الدائرى، حيث تشتمل تلك الأعمال على صيانة طبقات الرصف من الأتوستراد إلى المريوطية بطول 12 كم وصيانة ورفع كفاءة وصلة طريق الواحات بطول 8 كم، وكذلك صيانة طبقات الرصف من محور 26 يوليو إلى تقاطع شبرا/ بنها بطول 15 كم وصيانة طبقات الرصف من المرج إلى السلام بطول 8 كم، مشيرًا إلى تنفيذ أعمال الصيانة العاجلة لكباري وأنفاق الطريق الدائري وأعمال تأمين سلامة المرور، وكذلك صيانة الحواجز الخرسانية والصيانة العاجلة للمداخل والمخارج المنهارة، مضيفًا أنه يتم أيضًا تنفيذ أعمال صيانة دورية تشمل صيانة وتأمين شبكة الإنارة، وكذلك أعمال النظافة، كما تم وضع تنظيم وآلية لإدارة مواقف السيارات أسفل الطريق الدائري، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، بما يسهل من تنقل المواطنين.