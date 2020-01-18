شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوالغيط» يشارك في قمة برلين حول ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، توجهه إلى العاصمة الألمانية برلين للمشاركة في القمة التي دعت إليها المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل حول الأزمة الليبية، والتي ستُعقد يوم غد الأحد.

Advertisements

ومن المقرر أن يعرض «أبوالغيط» أمام القمة ثوابت الجامعة العربية فيما يخص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للوضع الليبي، عبر تثبيت وقف إطلاق النار القائم منذ يوم 12 يناير الجاري، ودعوة الأطراف الليبية إلى التوافق على الترتيبات اللازمة للوصول إلى وقف دائم للعمليات العسكرية، واستئناف عملية الحوار الليبي بمساراتها العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية المختلفة تحت رعاية المبعوث الأممي غسان سلامة.

وجدد الأمين العام رفض الجامعة جميع أشكال التدخلات العسكرية الخارجية في الشأن الليبي، داعيًا إلى امتثال جميع الدول والمنظمات المشاركة في عملية برلين للمخرجات التي يُنتظر صدورها عن القمة، والالتزام بجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر السلاح وسيادة وسلامة الدولة الليبية.

وكانت الجامعة العربية قد شاركت في جميع الاجتماعات والمراحل التحضيرية لقمة برلين، والتي انطلقت في سبتمبر الماضي، بغية حشد الدعم الدولي المتناسق للجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الليبية ومساندة العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة لاستكمال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.