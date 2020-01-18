شكرا لقرائتكم خبر عن حريق بفيلا أمين حزب النور في بني سويف دون إصابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أخمدت قوات الحماية المدنية بمحافظة بنى سويف حريقا نشب بفيلا أمين عام حزب النور بالمحافظة، ورئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب السابق، الدكتور شعبان عبدالعليم، أستاذ بكلية تجارة بني سويف، ولم تحدث خسائر في الأرواح أو إصابات. وكان اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من العميد محمد عبدالوهاب، مدير البحث الجنائي، بنشوب حريق بفيلا بالمجاورة الخامسة الحي الأول «بدون وقوع إصابات أو وفيات».

وعلى الفور، انتقل مأمور قسم بني سويف الجديدة وضباط قسم بني سويف الجديدة وقوات الحماية المدنية لمكان الواقعة، وتم الدفع بعدد 2 سيارة إطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده.

بالفحص والمعاينة تبين أن الفيلا مكونة من 4 طوابق على مساحة 500 متر تقريبًا، ونشوب الحريق بالطابق الثاني بغرفة المعيشة ملك الدكتور شعبان أحمد عبدالعليم، سن 65، أستاذ بكلية التجارة وأمين حزب النور بالمحافظة، ونتج عن الحريق احتراق «أنتريه، تليفزيون، تكييف»، وقال نجل أمين حزب النور بالمحافظة، أحمد شعبان أحمد عبدالعليم، 40 سنة، مأمور ضرائب في محضر الشرطة، إنه فوجئ بانبعاث أدخنة واشتعال النيران بغرفة المعيشة، ورجح أن يكون سبب الحريق ماسا كهربائيا، ولم يتهم أحدا ونفي الشبهة الجنائية وأمر مدير الأمن بإخطار قسم الأدلة الجنائية للانتقال ومعاينة مكان الحريق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.