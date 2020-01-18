شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام حركة الملاحة بميناءي الإسكندرية والدخيلة رغم سقوط أمطار متوسطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظمت حركة الملاحة البحرية، السبت، بميناءي الإسكندرية والدخيلة رغم سقوط أمطار متوسطة على مدينة الثغر.

وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور- في بيان اليوم- «إن عمليات مغادرة السفن والبواخر ورسوها على أرصفة الميناء وحركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات استمرت بشكل طبيعي ومنتظم».

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من جانبه، وجه رئيس ميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين مركز عمليات الميناء وإدارتي الخدمات البحرية والحركة برفع درجة الاستعداد وتوخي الحذر وتلقي إشارات الاستغاثة والتعامل الفوري معها على مدار الساعة، حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات والسفن والبواخر الراسية على الأرصفة وبمنطقة المخطافين الداخلي والخارجي للميناء.

واتخذت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحي كافة الاستعدادات لتصريف مياه الأمطار وكسحها، لمنع تراكمها وتسهيل حركة المارة، كما عززت مديرية الأمن من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة وعدم تكدس السيارات ومنع الاختناقات.

يذكر أن مدينة الإسكندرية تتعرض حاليا إلى نوة (أنواء الغطاس)، وهي نوة ممطرة تستمر لمدة 3 أيام تصاحبها رياح غربية.