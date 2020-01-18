شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس موانئ البحر الأحمر يشدد على اتخاذ التدابير الاحترازية لسلامة الملاحة البحرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شدد اللواء بحرى خالد زهران، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على مديرى الموانئ بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والسويس، باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية، حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي تتراوح بين 25 و27 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 2 و3 أمتار والضغط 1017 درجة، وحالة البحر مضطربة جدا وحفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

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