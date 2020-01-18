شكرا لقرائتكم خبر عن بعد «انفجار الرحم».. زوج إحدى «طبيبات المنيا»: «رايح أدفن ابني اللي مش هشوف غيره» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دون سامح ميخائيل، زوج الطبيبة راعوث، المصابة في حادث أطباء المنيا، عبر «فيس بوك» بعد دفن ابنها الصغير. وقال «سامح» عبر حسابه: «رايح أدفن ابني اللي مشافتهوش عيني واللي مش هتشوف غيره تاني، الله ينتقم من اللي كانوا السبب».

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وشغلت حالة الطبيبة الشابة راعوث القس أشعياء، 26 سنة، المصابة في حادث حافلة الأطباء الأربعاء، قطاعا كبيرا من أهالي محافظة المنيا، ومرتادي صفحات التواصل الاجتماعي، ما بين معبرين عن غضبهم مما حدث للأطباء، وما بين داعين للصلاة للطبيبة الشابة تضرعا وابتهالا من أجل شفائها، وأن يهون الله الأمر عليها وعلى أسرتها بعدما فقدت الطبيبة جنينها الأول في الحادث، بخلاف ما كشفته التقارير الطبية المتداولة من أن الطبيبة الشابة أصيبت بانفجار في الرحم إثر التصادم العنيف.

وتبين من التقرير الطبي لحالة الطبيبة «راعوث» إصابتها بكسر مضاعف بعظمة الفخذ الأيسر، وانفجار بالرحم وجنين متوفي، وخلع بمفصل الفخذ الأيمن، وخلع بمفصل مضعف الفك. وأكد مصدر طبي أن راعوث مازالت تخضع لعمليات جراحية عديدة بعد فقدان الجنين وانفجار الرحم. وكشفت صور من محادثات عبر تطبيق «واتساب» لطبيبات المنيا، المكلفين بحضور التدريب بالقاهرة، قبل الذهاب يحاولن فيه الاعتذار أو التدريب في المنيا بدلا من السفر في هذا الطقس الصعب، محادثة للطبيبة «راعوث»، تحاول التماس العذر لها قائلة: «حضرتك أنا حامل في شهرين ماينفعش أسافر» .

وكانت وزارة الصحة أعلنت وقوع حادث سيارة ميكروباص، الأربعاء، بالقرب من مدينة 15 مايو أثناء توجه عدد من طبيبات دفعة تكليف 2017 للتدريب في برنامج مبادرة صحة المرأة بمعهد التدريب بالقاهرة. وذكر بيان الوزارة أنه تم نقل المصابين إلى معهد ناصر لتلقي الرعاية الطبية الكاملة.