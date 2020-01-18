شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء رحلة «كوين نفرتيتي» من الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت شركة الجسر العربي للملاحة إلغاء رحلة العبارة كوين نفرتيتي، المقررة اليوم السبت، على الخط الملاحي بين ميناءي الغردقة شرم الشيخ البحريين، لسوء الأحوال الجوية، وقيام هيئة موانئ البحر الأحمر بإغلاق ميناء شرم الشيخ، وسيتم إبحار الرحلة في موعد لاحق فور التحسن في الأحوال الجوية، وتم إخطار التوكيلات والشركات السياحية بالقرار.

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