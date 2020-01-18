شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء شرم الشيخ لسوء الطقس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء، نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي تتراوح ما بين 25-27 عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار والضغط 1017 درجة، وحالة البحر مضطربة جدا، وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية، وذلك على كافة الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .

وشدد اللواء خالد زهران، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على مديرى الموانئ باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية، حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

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