اليوم.. محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، اليوم السبت، محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن بمصر القديمة لخلافات بينهم.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد، ووجدي طاهر، وراغب محمد راغب.

وأسندت النيابة للمتهمين "وليد إ."، و"سيد م."، و"محمد أ."، تهمة قتل المجني عليه "أحمد جابر" عمداً من غير سبق إصرار وترصد، بأن باغتوه حال تواجده بالطريق العام، على إثر شجار بينهم، فقام المتهم الثاني بإحكام قبضته عليه وشل مقاومته، وسدد له للمتهم الأول طعنتين بسلاح أبيض "مطواة" استقرت إحداهما في صدره نافذة لقلبه قاصداً من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته، حال تواجد المتهم الثالث بمسرح الجريمة محرزاً سلاح أبيض للشد من أزرهما.