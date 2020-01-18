في يوم واحد.. ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية و16 سائقا تحت تأثير المخدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لفرض الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور، وضبط المخالفين. وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة المنقضية عن ضبط 4180 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 1864 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 142 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير"، 3 دراجات نارية مخالفة، 9 مخالفات "موقف عشوائي"، 49 مخالفة شروط الترخيص، 16 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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