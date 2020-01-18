مشاركة مصر في مؤتمر برلين والجولة الحاسمة لسد النهضة أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت، عددا من قضايا الشأن المحلي والدولي، من بينها مشاركة مصر غدا الأحد في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية.

الأهــــــــــــــــرام:

وقالت صحيفة (الأهرام)، إن مصر تشارك غدا في مؤتمر برلين الدولى بالعاصمة الألمانية لبحث الأزمة الليبية وذلك على مستوى رؤساء الدول والحكومات ، حيث تضم قائمة المدعوين للمؤتمر مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن: الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين، بالإضافة لدول إقليمية هي: مصر والجزائر والإمارات وإيطاليا وتركيا؛ فضلا عن منظمات دولية وعلى رأسها الأمم المتحدة وبعثتها إلى ليبيا والاتحاد الاوروبى والاتحاد الافريقى والجامعة العربية.

وأضافت "يشارك أيضا فى المؤتمر طرفا النزاع فى ليبيا المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ويعقد المؤتمر غدا بمقر المستشارية الألمانية، ويأتى في إطار الجهود الدولية للتوصل لتسوية سياسية شاملة فى ليبيا والحد من التدخلات الخارجية في شئونها.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن محفظة التعاون الحالية بين مصر ومجموعة البنك الدولى بلغت نحو 8 مليارات دولار تغطى القطاعات ذات الأولوية للحكومة، مشيدا بالتعاون القائم مع البنك الذي أسهم في تنفيذ مشروعات مهمة فى مجالات الإسكان الاجتماعى والحماية الاجتماعية ومشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان الذي اختاره البنك كأفضل مشروعاته تميزا على مستوى العالم وغيرها من المشروعات، وقال إن مستوى التعاون مع البنك الدولي يشجعنا وذلك في الوقت الذي أشاد فيه وفد رفيع المستوى للبنك الدولي ببرنامج الاصلاح الاقتصادى المصري، مؤكدين أن مصر تخطت التحديات وصنعت قصة نجاح عالمية.

وأكدت الصحيفة أن وزارة الموارد المائية والري أكدت، في بيان لها، الأهمية الكبرى للاجتماع الوزارى القادم بشأن سد النهضة بواشنطن يومي 28 – 29 يناير الحالى للتوافق حول كل الأمور المعلقة والوصول إلى اتفاق شامل حول السد طبقا لمخرجات اجتماع وزراء الخارجية والموارد المائية لمصر وإثيوبيا والسودان بحضور وزير الخزانة الامريكى ورئيس البنك الدولى فى واشنطن والذى عقد فى الفترة بين 13 و15 يناير الحالي.

وأوضحت الوزارة أنه تم التوصل إلى تعريفات وتوصيف للجفاف والجفاف الممتد وأن تلتزم إثيوبيا بإجراءات لتخفيف الآثار المترتبة على ذلك وسيتم استكمال التفاصيل في مشاورات الاسبوعين القادمين، مشيرة إلى أن هناك نقاطا مهمة سيتم استكمال التباحث الفني والقانوني حولها خلال إطار زمني محدد ينتهى باجتماع واشنطن ومن أهمها التعاون في قواعد التشغيل وآليات التطبيق وكميات التصرفات التي سيتم إطلاقها طبقا للحالات المختلفة وآلية فض المنازعات التي قد تنشأ عن إعادة ضبط سياسة التشغيل.

"أخـــــــبار اليوم"

من جانبها، قالت صحيفة (أخبار اليوم)، إن وزارة الري أكدت عدم صحة المعلومات التي تم تداولها بشأن الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة بواشنطن والبيان الختامى الصادر عن الاجتماع ، حيث تم الحديث عن كميات المياه المراد تخزينها وسنوات ملء الخزان والإشارة إلى أن الملء سيكون طبقا لهيدرولجية النهر بمعنى أن تتوقف على كميات الفيضان المتغيرة من سنة لاخرى وهذا المفهوم لا يعتمد على عدد السنوات والكميات المخزنة كل عام بشكل محدد أو ثابت إنما اعتمادا على هيدرولجية النهر وحالة الفيضان.

ونقلت الصحيفة عن الوزارة أن البيان الصادر عن اجتماع واشنطن تناول مرحلة الملء الأولي في وقت سريع وتشغيل التوربينات لتوليد طاقة ما يحقق الهدف الأساسي للسد دون تأثير جسيم على دول المصب للمساهمة فى توفير الطاقة للشعب الإثيوبى وقد تم التوصل إلى تعريفات وتوصيف للجفاف الممتد وتلتزم أثيوبيا باجراءات لتخفيف الآثار المترتبة على ذلك وسيتم استكمال التفاصيل فى هذا الإطار.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تنطلق بالعاصمة الألمانية غدا قمة برلين بحضور 11 دولة بينها مصر بهدف ايجاد تسوية سلمية للازمة الليبية، وأكدت مصادر دبلوماسية أن القائد العام للجيش الوطنى الليبي خليفة حفتر يعتزم توقيع اتفاق سلام مع فايز السراج إذا ما تم الوفاء بعدد من الشروط التى لم يفصح عنها.

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ونقلت عن القائم بأعمال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف عن وجود توافق بين كل الأطراف على الوثائق الختامية للقمة، مشددا على أن الوثائق تتماشى مع قرارات مجلس الأمن بشأن التسوية السلمية في ليبيا يأتى ذلك التطور فى الوقت الذي أرسلت فيه أنقرة معدات عسكرية وقوات خاصة إلى الميليشيات التابعة للسراج فى محاولة لخلق أجواء من التوتر قبل انعقاد قمة برلين بغرض إفشالها ووفقا للمستشارية الألمانية فقد وجهت الدعوة لـ 11 دولة من بينها مصر لحضور القمة غدا.

كما شملت الدعوة إلى جانب قائد الجيش الليبى خليفة حفتر وفايز السراج كلا من الولايات المتحدة الامريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والصين والإمارات والجزائر وتركيا وجمهورية الكونغو وعلى مستوى المنظمات تم دعوة ممثلين عن الامم المتحدة والاتحاد الاوروبى والجامعة العربية.

وقالت الصحيفة إن وفدا رفيع المستوى من المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أكد أن مصر نجحت في تخطى مختلف التحديات التي واجهتها خلال السنوات الماضية بما في ذلك تنفيذ برنامج شامل للاصلاح الاقتصادي ما أسفر عن نتائج إيجابية في مختلف المؤشرات الاقتصادية وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن برنامج الاصلاح الاقتصادى أثبت نجاحه بشكل كبير، حيث أظهرت المؤشرات معدل نمو 5.6 في المائة واحتياطى من النقد الأجنبي أكثر من 45.5 مليار دولار، وانخفضت البطالة إلى أدني مستوياتها لتبلغ 7.5 فى المائة فى الربع الثانى من العام الماضى وبلغت ايرادات السياحة 12.6 مليار دولار.

وقال إن الحكومة تتحرك حاليا لاستكمال المرحلة الثانية من الاصلاحات التى تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار وإعادة هيكلة قطاع الأعمال العام لضمان مشاركة أكبر للقطاع الخاص فى خطط التنمية.

"الجمـــــهورية"

بدورها، قالت صحيفة (الجمهورية)، إن وزير القوى العاملة محمد سعفان أعلن أن (25 يناير) المقبل عيد الشرطة إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بقانون العمل ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن اليوم مثل هذا الأجر.

وأكدت الصحيفة أن تقرير إدارة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية لافاق تطور الاقتصاد العالمى لعام 2020 أكد أن مصر سجلت نموا اقتصاديا قويا نسبيا يقدر بـ 5.6 فى المائة خلال عام 2019، متوقعا أن تسجل نموا اقتصاديا نسبته 5.8 % هذا العام بفضل التعافى القوى للطلب المحلي وتخفيف القيود على ميزان المدفوعات.

وذكر التقرير أن دولة من كل 5 دول ستسجل ركودا أو تراجعا فى نصيب الفرد، حيث سجل الاقتصاد العالمى أقل معدل نمو سنوى خلال عقد من الزمن بلغ 2.3 %، وتوقع التقرير إمكانية أن يتراوح معدل النمو الاقتصادى لعام 2020 بين 1.8 فى المائة و2.5 فى المائة فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد الانتهاء من تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية بمحافظتي قنا وسوهاج قبل 30 يونيو القادم تسهم في إحداث تغيير شامل بالوضع التنموي بالمحافظتين ، بالإضافة لتنفيذ الخطة الاستثمارية متوسطة الأجل باستثمارات تتجاوز 8 مليارات جنيه فى دفعة غير مسبوقة لخدمات البنية الاساسية والتنمية فى المحافظتين ويسهم فى توفير الاف فرص العمل للشباب ويعزز من تنافسية المحافظتين، مشيرا للاستعدادات المبذولة لامتداد البرنامج إلى أسيوط والمنيا خلال العام بعد توفير التمويل الإضافى وتأهيل المحافظتين.

وقالت الصحيفة إن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، ناقش مع نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالمدن الجديدة بحضور نواب الوزير وقيادات الوزارة وطلب إعداد دراسة عاجلة لتحقيق الاتزن المائي وترشيد الاستهلاك وإعادة استخدام المياه المعالجة ثلائيا واعتبارها موردا اقتصاديا ووضع أفكار ومقترحات لاعادة الاستخدام بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ، مؤكدا إعادة استخدام كل قطرة مياه لتعظيم الاستفادة ووضع هذا الموضوع على أجندة الاولويات وبحث المستجدات دوريا مع مسئولى القطاع والزام ساكنى الكمبوندات السكنية .. بتركيب عداد لكل وحدة.

كما أعلن وزير الإسكان إطلاق إجراءات الاستعلام الميداني عن ملفات المتقدمين للحجز بالإعلان الـ12 بالإسكان الاجتماعى بالمناطق التى يزيد عدد الحاجزين بها على الوحدات السكنية المتاحة.