مصر | إصابات ووفيات.. التفاصيل الكاملة لحادث "طبيبات المنيا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابات ووفيات.. التفاصيل الكاملة لحادث "طبيبات المنيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فقدت محافظة المنيا، بناتها الطبيبات، المكلفات من وزارة الصحة بتدريب حملة "سرطان الثدى" المقام بمحافظة القاهرة، نتيجة لحادث اصطدام سيارة ميكروباص كن يستقلونها، بسيارة نقل بالطريق الصحراوي، وأسفر الحادث عن مصرع طبيبتين وسائق وعامل وإصابة 16 آخرين.

بداية الواقعة

أوضحت التحريات ، أن سيارة ميكروباص اصطدمت بأخرى نقل "جامبو"، بعد اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وانتقل ضباط المرور إلى مسرح الحادث بالطريق الصحراوي الشرقي، وسيارات الإسعاف وتم نقل المصابين والمتوفين لمستشفيات الصف، و15 مايو، والعياط، ومعهد ناصر ومستشفى أحمد ماهر.

النيابة تحقق

وباشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيقات، في الواقعة، وأمرت بالتصريح بدفن "جنين" الدكتورة المصابة "راعوث القس أشعياء" والذي كان يبلغ عمره 5 أشهر، والذي أجهض نتيجة الحادث.

دفن الطبيبة الثالثة

وصرحت النيابة، صرحت في وقت سابق بدفن الدكتورة "نورا كمال عبد اللطيف" بعد وفاتها ظهر أمس الجمعة، متأثرة بإصاباتها بنزيف فى المخ نتيجة الحادث، حيث لحقت بزميلتيها الشهيدتين رانيا محرم محمد وسماح نبيل عوض.

الدكتورة راعوث

وكشفت تحقيقات النيابة، أن الدكتورة "راعوث" إحدى مصابات الحادث، فقدت طفلها وعمره 5 شهور، وتبين أن حالتها مستقره إلى الآن، فيما طلب زوجها من النيابة التصريح بدفن طفله.

وكشف التقرير الطبي للدكتور "راعوث"، أنها مصابة بكسور في الفك والساق وجروح قطعية، بالإضافة إلى كدمات متفرقة بجسدها وإجهادها لجنينيها نتيجة لانفجار الرحم بسبب الحادث.

الدكتورة فاطمة: هددنا بالنقل لو اعتذرنا

واستمعت النيابة لأقوال المصابة الدكتور "فاطمة منصور محمد منصور" 26 عامًا، في الحادث وأفادت أنه قبل يوم الواقعة أبلغوا من وزارة الصحة بتكليفهم لتدريب حملة "سرطان الثدى"، المقام بالقاهرة، مضيفة أنهن حاولن الإعتذار، ولكن تم تهديدهن بالإحالة للتحقيق، والعمل في وحدة صحية أخرى بعيدًا عن منازلهن.