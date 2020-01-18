أخبار مصر | مصادر تكشف أسباب صعوبة امتحانات الشهادة الإعدادية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر تكشف أسباب صعوبة امتحانات الشهادة الإعدادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالجيزة عن أسباب صعوبة امتحانات الشهادة الإعدادية سواء فى محافظة الجيزة أو محافظة القاهرة.

وقال المصدر في تصريحات إلى "الخليج 365" أنه يوجد تعليمات صريحة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي بأن تعتمد امتحانات الشهادة الإعدادية على التفكير أكثر من الحفظ لذلك تحرص المحافظات على أن يكون الامتحان يعمل على العقل أكثر من الحفظ.

وأشارت المصادر إلى أنه يوجد إحصائيات قد أعدتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أثبتت أن طلاب الشهادة الإعدادية أصبحوا لا يذهبون إلى المدارس ولا يتلقون الشرح وعدد كبير منهم لا يذهب للمدرسة ويعتمد فقط على الدروس، موضحا أن الغرض من صعوبة الامتحانات والتركيز على قياس الفهم أكثر من الحفظ هو أن يعود طلاب الشهادة الإعدادية مرة أخرى للمدارس ويسمتعون إلى شرح المعلمين.

ويواصل طلاب الشهادة الإعدادية اليوم السبت الموافق 18 يناير الامتحانات بمادتي اللغة الإنجليزية والتربية الدينية.