أخبار مصر | بروفة موكب المومياوات والترويج لمسار العائلة.. أبرز أخبار "السياحة والآثار" في أسبوع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بروفة موكب المومياوات والترويج لمسار العائلة.. أبرز أخبار "السياحة والآثار" في أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسبوع حافل لوزارة السياحة والآثار، حيث تنشط الوزارة وتعمل في عدة اتجاهات لتنفيذ وإنهاء عدد من المشروعات التي أصبحت قيد الافتتاح من ناحية، وكذلك للترويج السياحي لمصر من ناحية أخرى، ونقدم لكم عبر بوابة الخليج 365 الإلكترونية موجز بأهم ما وقع خلال أسبوع بأروقة وزارة السياحة والآثار. الجمعة 10 يناير افتتاح جامع ومعبد أثريين افتتح وزير السياحة والآثار يوم الجمعة الماضية، 10 يناير، جامع الفتح الملكي بقصر عابدين في القاهرة، كما افتتح في نفس اليوم المعبد اليهودي إلياهو هانبي في الإسكندرية، كما تفقد الكنيسة المرقسية بالإسكندرية للإطلاع على آخر تطورات ترميمها تمهيدًا لافتتاحها هي الأخرى.

بروفة موكب المومياوات الملكية وفي ذات اليوم الجمعة 10 يناير تم إجراء أول بروفة لموكب نقل المومياوات الملكية، حيث ستقوم وزارة السياحة والآثار بنقل 22 مومياء مليكة و17 تابوت ملكي من مقر عرضهم المؤقت بالمتحف المصري في التحرير إلى مقر عرضهم الدائم في المتحف القومي للحضارة في الفسطاط، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع محافظة القاهرة وجميع الأجهزة المعنية بالدولة بالترتيب لموكب يليق بنقل مومياوات ملوك مصر العظام وتم إجراء بروفة مبدأية للموكب يوم الجمعة الماضية 10 يناير.

الاثنين 13 يناير الترويج لمسار العائلة المقدسة وفي يوم الاثنين 13 يناير وبدعوة من وزارة السياحة والآثار، وصل وفد كنسي رفيع المستوى من الجمعية الوطنية للحج المسيحي في فرنسا وعدد من الإعلاميين الفرنسيين إلى القاهرة؛ لزيارة نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة وبعض المناطق السياحية في مصر وتأتي الزيارة في إطار الترويج للسياحة الدينية الوافدة من السوق الفرنسي، ولمسار العائلة والذي يضم ما يقرب من 25 نقطة سياحية دينية.

نقل 210 قطعة إلى المتحف الكبير وعلى مدى الأسبوع وتحديدًا يومي الاثنين والجمعة 13 و 17 يناير تم نقل 210 قطعة أثرية إلى المتحف المصري الكبير، حيث تم يوم الاثنين 13 يناير نقل 202 قطعه أثرية قادمة من المتحف المصري بالتحرير، ومنطقة آثار الهرم، بينهم 30 قطعة خشبية من مركب خوفو الثانية، وذلك وسط إجراءات أمنية من قبل شرطة السياحة والآثار، وشرطة النجدة، ويوم الجمعة 17 يناير تم نقل 8 قطع أثرية أخرى أبرزها تماثيل للإله بتاح وللملك رمسيس الثاني.

يوم الوفاء للأثريين وشهد أيضًا يوم الاثنين 13 يناير حفلًا أطلقه قطاع الآثار الإسلامية والقبطة واليهودية، تحت عنوان "الوفاء للأثريين" والذي جاء في إطار احتفالات الوزارة بأعياد الأثريين، حيث كرم القطاع شيوخ المهنة، وكان اليوم حافلًا بعدة فقرات أبرزها عرض التنورة في شارع المعز لدين الله الفاطمي.

حواس وحسني والفقي في المتحف الكبير لم ينته يوم الاثنين 13 يناير بعد، فبدعوة من وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، زار الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، والفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، والدكتور مصطفى الفقي مدير عام مكتبة الإسكندرية، المتحف المصري الكبير ووصفوه أنه بحق هدية مصر للإنسانية. Advertisements

الثلاثاء 14 يناير زيارة اليونسكو لمتحف الحضارة استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط يوم الثلاثاء 14 يناير السيدة أكاتسوكي تاكاهاشي مسئول البرامج الثقافية بمكتب اليونسكو بالقاهرة والوفد المرافق لها، في اولى مهامها بعد توليها منصبها بالقاهرة، وتم مناقشة فرص تعزيز التعاون المشترك مع منظمة اليونسكو لتطوير العمل والنهوض بالمتحف، وفي نهاية الزيارة أعربت السيدة تاكاهاشي عن اهتمام اليونسكو بهذا الصرح الهام، وإعجابها الشديد بما تم إنجازه من أعمال فيه، وأهدت المتحف كتاب من إصدارات اليونسكو عن حماية التراث غير المادي بمناسبة الأنشطة الثقافية المتنوعة التي يقدمها.

عيد الأثريين ومساء الثلاثاء 14 يناير انطلقت احتفالية الوزارة بالعيد الرابع عشر للأثريين، والذي شهد العديد من الفقرات بدأت بكملةوزير السياحة والآثار والذي قال إن الأثريين أصحاب فضل في تحسين صورة مصر عالميًا، كما تم تكريم أبرز ثلاثة أعمال أثرية في 2019، جاء في مقدمتها كشف خبيئة العساسيف بالأقصر، ثم كشف خبيئة مومياوات الحيوانات المقدسة في سقارة، وتكريم المرمم محمد جاد لتميزه في ترميم مسلات وتماثيل صان الحجر"تانيس" وأخميم، وكذلك رمسيس الثاني في معبد الأقصر، كما قام وزير السياحة والآثار بتكريم خاص للدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

الأربعاء 15 يناير... تجهيزات مهرجان دندرة وصباح الأربعاء 15 يناير التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، لبحث الترتيبات النهائية الخاصة بإقامة مهرجان دندرة الفني بمحافظة قنا، والذي سيقام في الفترة من 27فبراير و حتى 3 مارس بمعبد دندرة وقصر ثقافة قنا وجامعة جنوب الوادي بمشاركة عدد من نجوم الموسيقى والغناء وفرق الشباب ذات التجارب الفنية المتميزة.

الخميس 16 يناير... أولى ليالي جاير أندرسون وشهد مساء يوم الخميس 16 يناير بدء الفتح الليلي لمتحف جاير أندرسون، حيث تقرر فتح المتحف للزيارة مساء يوم الخميس حتى التاسعة مساءً، بالإضافة للفترة الصباحية التي تبدأ من التاسعة صباحًا، والمتحف مستمر طوال أيام الأسبوع من 9 إلى 5 كالمعتاد، وبهذه المناسبة افتتح الدكتور مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، معرض "اثنين اثنين" للفنانين التشكيليين جرجس يوسف، وابنه مينا جرجس وذلك بمتحف جاير أندرسون، وشهد الافتتاح مرفت عزت، مدير عام المتحف، والدكتور محمد اسحاق، عميد كلية التربية الفنية الأسبق، والفنان التشكيلي أسامة ناشد، والمخرج المسرحي سعيد حجاج.

الجمعة 17 يناير... حواس والمشاط برفقة وفد البنك الدولي بالأهرامات كانت أولى أحداث الجمعة 17 يناير هي زيارة وفد البنك الدولي لمنطقة أهرامات الجيزة، وقامت الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي بدعوة عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس لمرافقة الوفد جولته، حيث كشف لهم العديد من أسرار أبو الهول والأهرامات.

تمثال مزيف يشعل أجواء السوشيال ميديا وكان أبرز ما وقع على الساحة يوم الجمعة 17 يناير، هو انتشار صور لنقل تمثال غير أثري مصنوع من الفايبر من محيط جامعة الزقازيق، على إحدى عربات البلدية، حيث تم تداولها على السوشيال ميديا على أنها عملية نقل لتمثال أثري، وهو ما نفته الدكتورة انتصار كامل، مدير عام الوعي الأثري بالشرقية، وقالت إن التمثال ليس أثريا، وهو نموذج مصنوع من الفايبر على هيئة تمثال الملك رمسيس، وهو هدية من إحدى الشركات للمحافظة، وتم وضعه في الميدان، وأعمال رفع التمثال تتم من قبل المحافظة في إطار إعادة تجميل وتزيين الميدان.