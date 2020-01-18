السعيد وشوقي يناقشان الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم 2020/ 2012

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ناقشت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، م عوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للعام المالي 2020/ 2012 والاحتياجات الضرورية لخطة عمل الوزارة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية -في بيان اليوم- أن التعليم هو المدخل الرئيسي لتحقيق تقدم وتطوير المجتمع باعتباره أداة التنمية، ووسيلة تطوير وتنمية الإنسان. ولذلك يأتي قطاع التعليم في مقدمة قطاعات التنمية البشرية، وتركز خطة التنمية برامجها للنهوض بخدمات التعليم وتطويرها لتواكب متطلبات العصر.
وأشارت إلى أن خطة التنمية المستدامة 2019/2020 استهدفت توجيه استثمارات كلية، عامة وخاصة بحوالي 48.1 مليار جنيه وبمعدل نمو 19.7٪ مُقارنةً بعام 2019/2018.
وقالت إنه تمت مناقشة أربعة محاور رئيسة تمثلت في تخفيف كثافة الفصول، وخطة التعليم الفني، التي أصبحت قضية محورية مهمة خاصة مع زيادة عدد السكان، بالإضافة إلى مناقشة موضوع غرس مفاهيم التنمية المستدامة لدى الأطفال عن طريق المناهج التعليمية، مشيرة إلى أنه تم إعداد بعض الكتب لتبسيط مفاهيم التنمية المستدامة، في إطار رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة، لافتة إلى أن الاستدامة والحفاظ على موارد مصر للأجيال القادمة من أهم الأمور التي تحرص عليها الدولة المصرية.
وتعرض الاجتماع لمناقشة مشروع مشروع رواد 2030 وما تم التوصل إليه من نتائج في تدريب الطلاب والمدرسين على ريادة الأعمال، لافتة أن فكر العمل الحر ينشأ لدى الطفل منذ الصغر.
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