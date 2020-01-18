شكرا لقرائتكم خبر عن صحة القليوبية توضح حقيقة إصابة طفلة بأنفلونزا الخنازير في مستشفى قليوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور إسحاق جميل مدير مستشفي قليوب التخصصي ما تردد عن انتقال عدوي انفلونزا الموسمية لطفله خلال تلقي العلاج داخل المستشفي موضحا أن الطفلة المذكورة والتي تبلغ من العمر 6 أشهر استقبلتها المستشفي مساء 7 يناير الجاري مصابة بالتهاب رئوي حاد وصعوبة بالتنفس وتم حجزها وإجراء الفحوصات اللازمة حيث ثبت إصابتها بالأنفلونزا الموسيمة وكاجراء احترازي تم إعطائها جرعة تاميفلو.

وفي اليوم الثاني تم اخذ عينة منها وارسالها للمعامل المركزية لوزارة الصحة للأفادة بنوع الانفلونزا وفي يوم 10 يناير الجاري طلب اهلها نقلها لمستشفي خاص لان الحالة كانت تتطلب الحجز في عناية مركزة للاطفال غير متوافرة في المستشفي مشيرا ان نتيجة العينة ظهرت في 13 يناير الجاري بإيجابية الحالة للانفلونزا الموسمية في الوقت الذي لم تعد الحالة في حوزة المستشفي

اكد جميل ان المستشفي تعاملت مع الحالة وفق إجراءات التعامل مع الانفلونزا الموسمية التي دخلت بالمستشفي مصابه بها بالفعل مؤكدا ان المستشفي تطبق أحدث نظم التعقيم وإجراءات منع إنتشار العدوي

فيما قال الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة انه علميا لايوجد مايسمي بانفلونزا الخنازير مشيرا ان الطفلة مصابة بالانفلونزا الموسمية وتم التعامل معها وفق برتوكول مواجهة هذه الحالات مؤكدا انه لايوجد عدوي منقوله لها من داخل المستشفي نافيا أصابتها بالانفلونزا داخل المستشفي

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وقال الطباخ انه بالرغم ان الطفلة ذهبت لمستشفي خاص إلا انه تابع الحالة يوميا مشيرا انها تحسنت بالفعل وتم رفعها من على اجهزة التنفس الصناعي بعد استجابتها للعلاج بفضل جرعة التاميفلو الاحترازية التي تلقتها مع دخولها مستشفي قليوب

واكد الطباخ توافر جرعات التاميفلو لمواجهة الانفلونزا الموسمية مع رفع حالة الطوارئ للتعامل مع أي حالة

وكان نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي قد تداولوا إستغاثة من سيدة تدعي فاطمة محي إتهمت فيها تمريض وهيئة مستشفي قليوب التخصيص بنقل عدوي مرض انفلونزا الخنازير لابنتها البالغة من العمر 6 اشهر خلال علاجها في المستشفي من كحة وسخونية وضيق من التنفس

واتهمت الشاكيه إدارة المستشفي والتمريض بنقل المرض لأبنتها بسبب عدم تغيير السرنجة التي كانت تاخذ بها الدواء مشيرة ان الاطباء اكدوا لها وقتها ان الحقن يتم عن طكريق كاليونه ولا يستدعي الأامر تغييرها

وأشارت الشكوي أن المستشفى كانت على علم بإنتقال المرض لنجلتها بدليل صرف دواء “التيموفلو” المخصص لعلاج إنفلونزا الخنازير ولكن على الرغم من ذلك لم تحصل سوى على جرعة واحدة قبل أن يتم خروجها من المستشفى مناشدة بسرعة التحرك لنقل ابنتها للعلاج في مستشفى حكومي مخصص بدلًا من المستشفى الخاص الحالي الذي توجد فيه.

اوضحت الشكوي أن الام تقدمت بشكوي إلى رئاسة مجلس الوزراء، حيث تم الرد عليها من صندوق الشكاوى، بالتحرك الفوري لنقل ابنتها إلى مركز متخصص، خاصة بعدما أفادتهم بالأوراق الطبية والنتائج للتحاليل التي أجرتها وابنتها خلال الفترة الماضية