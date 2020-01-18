"لقطات خاصة من الجو".. 6 كباري حديثة تحل أزمة المرور بمصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

حصل "الخليج 365" على لقطات خاصة مُصورة من الجو، لست كباري حديثة تحل أزمة المرور بمنطقة مصر الجديدة.

يشمل مخطط تطوير حي مصر الجديدة، العديد من المشروعات ومن أهمها مشروعات الطرق والكباري لمنع التكدسات المرورية.

وتقوم عملية التطوير على 8 مراحل، يجرى تنفيذ خمسة مراحل منها حاليا، حيث تعد عملية التطوير هي الأولى من نوعها منذ خططها البارون امبان، حيث تشمل المرحلة الأولى منطقة مثلث ألماظة ومحور أبوبكر الصديق وفيها تم تحويل الحركة المرورية إلى حركة حرة بلاتقاطعات وزيادة سعة الطرق وتسهيل حركة وسائل النقل الجماعي بدرجة كبيرة وحل مشكلة العجز في الانتظار وتم إنشاء 5 كباري لازمة لتحقيق ذلك.

Advertisements

وتضم الكباري التي يجري إنشاؤها، (تقاطع الميرغني مع شارع أبوبكر الصديق - تقاطع الميرغني مع السبع عمارات - تقاطع شارع النزهة مع صلاح سالم أعلى كوبري الجلاء - تقاطع أبوبكر الصديق مع عثمان بن عفان - ميدان المحكمة).​

​