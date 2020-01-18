حدث ليلاً| تعديل جدول امتحانات "الثانوية".. وبيان من الصحة بشأن "طبيبات المنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

تطبيق لتسجيل سير الامتحانات.. تعليمات مهمة من "التعليم" لمدارس الثانوية

وجهّت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة لجميع مدارس الثانوية العامة، بشأن امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي.

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"التعليم": 20 يناير إجازة من الامتحانات لتزامنه مع عيد الغطاس

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة قررت تعديل جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، لتزامنه مع عيد الغطاس.

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يقلدون"شاومينج".. إنشاء طلاب مجموعة "واتس" لتسهيلهم الغش بكفر الشيخ

اكتشفت مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، الجمعة، إنشاء 6 طلاب بالصف الثاني الثانوي، بمدرسة الشهيد رياض الثانوية، بمدينة كفر الشيخ، مجموعة على موقع التواصل "واتس"، بهدف تسهيل عملية الغش فيما بينهم، من خلال أدمن الجروب.

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مخاطبة السيسي وجمعية عمومية.. 8 قرارات لنقابة الأطباء بشأن حادث "طبيبات المنيا"

عقد مجلس نقابة الأطباء، اجتماعًا الجمعة؛ لبحث اتخاذ قرارات حيال حادث مصرع 3 طييبات وإصابة 15 آخرين، جراء حادث السير الذي وقع يوم الأربعاء الماضي، لميكروباص يقل طبيبات كنّ في طريقهن لحضور تدريب بمعهد تدريب الأطباء التابع لوزارة الصحة بالعباسية.

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"وصلنا لنقطة الحسم ولدينا تفاؤل حذر".. شكري عن مفاوضات سد النهضة

قال السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، إن مصر حريصة على حماية حقوقها ومواردها المائية، مضيفًا: "وصلنا لنقطة الحسم خلال مسودة البيان الختامي لاجتماعات سد النهضة.

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وزير الري الأسبق: ربط سنوات ملء سد النهضة بموسم الفيضان مكسب لمصر

رحَّب الدكتور محمود أبوزيد، وزير الري الموارد المائية الأسبق، ورئيس المجلس العربي للمياه، بالبيان الختامي لاجتماعات سد النهضة بواشنطن، قائلًا: "ربط سنوات الملء بموسم الفيضان يعد مكسبًا لمصر".

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"بنت موت".. أهالي دير سمالوط في انتظار جثمان رابع ضحايا حادث أتوبيس الطبيبات

ينتظر أهالي قرية دير سمالوط شمال محافظة المنيا، وصول جثمان الدكتورة نورا كمال، رابع ضحايا حادث أتوبيس طبيبات المنيا، والذي شهده الطريق الصحراوي الشرقي، الأربعاء الماضي.

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عبدالعال من جنيف: مسئولية قانونية على الدول المشجعة لنقل الإرهابيين

حذر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، من أن الإرهاب يهدد الأمن والسلم الدوليين.

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البترول: ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر يأتي في إطار تجاري ليعاد تصديره لأوروبا

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن ضخَّ الغاز الإسرائيلي يأتي في إطار تجاري، بحيث يتم تحويله إلى محطات الإسالة المصرية ثم تصديره لأوروبا أو أي دولة بالعالم من خلال دمجه مع الغاز المصري.

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3 بالرعاية المركزة.. بيان من الصحة عن تفاصيل حالة "طبيبات المنيا"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج معظم مصابي حادث طبيبات المنيا من مستشفى معهد ناصر، الجمعة، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتماثلهم للشفاء.

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ترامب محذرا خامنئي: يجب أن ينتبه ويكون حريصا للغاية في اختيار كلماته

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي على خطبة المرشد الأعلى للثورة الاسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي الجمعة، والتي وصف فيها الرئيس الأمريكي بأنه "مهرج".

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المسماري: تركيا زودت "الوفاق" بمنظومة دفاع جوي أمريكية

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن تركيا زودت حكومة الوفاق الوطني الليبي، بمنظومة دفاع جوي أمريكية.

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الإمارات تعلن دعمًا بلا تحفظ لجهود ألمانيا لعقد مؤتمر برلين

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش إن الإمارات تدعم بلا تحفظ جهود ألمانيا لعقد مؤتمر (بشأن ليبيا) وأهداف المجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار هناك.

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المانيا: رفع حالة الاستعداد الأمنية قبيل مؤتمر ليبيا

رفعت الحكومة الألمانية، حالة الاستعداد والتأمين إلى أقصى درجة في العاصمة برلين بالتزامن مع انعقاد مؤتمر ليبيا الذي يشارك فيه وفود رفيعة المستوى من 11 دولة الأحد.

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العراق يعلن القبض على شقيق مفتي داعش

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، الجمعة، إلقاء القبض على شقيق شفاء النعمة مفتي تنظيم داعش في مدينة الموصل الذي ألقي القبض عليه مؤخراً.

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احتفالات ببريكست.. جونسون يعلن عن فعاليات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

أعلنت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في وقت متأخر من يوم الجمعة عن خطط للاحتفال بيوم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في 31 من يناير الجاري، بفعاليات تشمل كلمة إلى الأمة وعرض للضوء يشمل ساعة تعرض عدا تنازليا.

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