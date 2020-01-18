"أمطار وبرودة شديدة".. تعرف على تفاصيل طقس السبت 18 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار اليوم السبت، على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة قد تمتد إلى شمال الصعيد، وأن يسود البلاد طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا ، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط.
وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، توقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
من جانبه، قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الساعات المقبلة تشهد فرصًا لسقوط الأمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية حتى شمال الدلتا، وخفيفة إلى متوسطة على القاهرة وجنوب الدلتا وشمال الصعيد.
وأضاف شاهين في تصريحات لمصراوي، الجمعة، إن هناك "حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام الجارية، حيث تشهد سقوط أمطار ونشاطًا للرياح، مما يزيد من الإحساس بالبرودة".
ولفت إلى انخفاض درجات الحرارة على القاهرة حيث تصل إلى 17 في ساعات النهار، وليلًا إلى 11 درجة، فيما تتراوح في محافظات الدلتا نهارًا بين 10 إلى 12 درجة.
وأوضح شاهين أن الأمطار غير مؤثرة على الأنشطة اليومية بالقاهرة، لكنه طالب يارتداء الملابس الشتوية (خاصة الجواكت)، لأنه مع نشاط الرياح يزداد الإحساس بالبرودة.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 11 16
شبين الكوم 10 15
طنطا 10 15
دمنهور 11 16
الإسكندرية 11 17
بلطيم 12 16
مطروح 11 15
السلوم 09 14
سيوة 08 15
بورسعيد 12 17
دمياط 12 17
الزقازيق 10 17
الاسماعيلية 10 17
السويس 11 18
العريش 10 18
رفح 11 17
رأس سدر 12 19
نخل 05 18
نويبع 14 19
طابا 12 17
كاترين 04 15
الطور 12 18
شرم الشيخ 15 22
الغردقة 15 21
مرسى علم 15 20
الفيوم 10 17
بنى سويف 10 17
المنيا 09 17
أسيوط 09 17
سوهاج 10 18
قنا 10 19
الأقصر 11 20
أسوان 11 20
أبوسمبل 10 19
الوادى الجديد 10 19
شلاتين 16 24
ابو رماد 15 23
حلايب 18 22
رأس حدربة 17 21
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