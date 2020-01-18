وزير الإسكان يتفقد عددًا من مشروعات الإسكان بمدينة بدر.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

يزور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مدينة بدر، اليوم السبت لتفقد عددًا من مشروعات الإسكان بالمدينة.

ومن المقرر أن يُسلم وزير الإسكان، عددا من شقق الإسكان الاجتماعي لحاجزيها بالمدينة، كما يتابع الوزير البرامج الزمنية للمشروعات، والتأكيد على جودة التنفيذ.