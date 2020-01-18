شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتابع إزالة مياة الأمطار من الطرق الرئيسية بالمحافظة والمراكز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار أعمال مجالس مدن محافظة مطروح بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى في ازالة تراكمات مياه الامطار مع تساقطها على مدار اليوم وتمهيد الطرق تيسيراً لحركة سير السيارات والمواطنين على الطريق الدولى الساحلى وداخل المدن
أكد اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي رئيس مركز ومدينة سيوة أنه تم تمهيد الطرق الداخلية والشوارع الرئيسية بمحيط ميدان السوق والمعهد الديني الازهري ومدخل منطقة سيدي رحيم وتابة الكبيرة، المنشية، سيدي عبدالسلام، تابة، شارع جبل الموتى، الرمل، الظافرية وجاري متابعة إزالة تجمعات مياه الأمطار بباقي المناطق وردم الشوارع بالتربة الرملية، وذلك بمشاركة شباب سيوة في معاونة السيارات والمعدات الثقيلة الخاصة بالحملة الميكانيكية بمجلس المدينة
كما أشراف اللواء هاني يوسف رئيس مركز ومدينة الضبعه على إزالة تجمعات الأمطار من داخل شوارع المدينه مع استمرار العمل لازاله مياه الأمطار بداخل المدينه
ويواصل مجلس مدينة برانى برئاسة العميد ياسر عامر اعمال ازالة تراكمات مياه الامطار على الطريق الدولى مطروح السلوم وداخل المدينة
واستمرت جهود مجلس مدينة مرسى مطروح برئاسة اللواء وليد المعداوى رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح في ازالة تراكمات مياه الامطار بمعظم انحاء المدينة والتيسير على المواطنين مع متابعة شكاوى المواطنين وازالة اسبابها بالمناطق المتضررة من تراكم مياه الامطار
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