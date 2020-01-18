أخبار مصر | ثلاث شركات تتنافس على أكبر مشروع نظافة في الشرق الأوسط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثلاث شركات تتنافس على أكبر مشروع نظافة في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخلت ثلاث شركات عالمية منافسة حادة للفوز بأكبر مشروع نظافة في الشرق الأوسط، والمقرر تنفيذه في عاصمة مصر الجديدة على أن تستقر شركة العاصمة الإدارية على الفائز بعد دراسة ومفاضلة بين العروض التي قدمتها الشركات الثلاثة.

المشروع يُقام على مساحة 153 فدان، وسيكون عبارة عن إدارة متكاملة للمخلفات الصلبة، ويشكل كل مراحلها والنظافة العامة والأنشطة المرتبطة بها، من رش للمبيدات ونظافة الحدائق ومشاركة المجتمع والمشروعات الصغيرة.

ويتضمن المشروع إقامة مصانع لإعادة تدوير المخلفات الصلبة، ووحدات فرز وتجنيب، ومصانع لإنتاج الكهرباء من المخلفات؛ وربطها بالشبكة وفقًا لأحدث تكنولوجيا توصل إليها العالم.

ويوفر المشروع 2000 فرصة عمل، وسيتم اختيار الشركة الفائزة خلال مارس 2020، على أن يتم افتتاحه قبل تسكين المرحلة الأولى بـ60 يومًا.