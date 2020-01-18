أخبار مصر | "الصحفيين": مصلحة الزملاء بـ"التحرير" على رأس أولوياتنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحفيين": مصلحة الزملاء بـ"التحرير" على رأس أولوياتنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن أزمة الزملاء المعتصمون بجريدة التحرير على رأس اجتماع النقابة المقبل، والذي سينعقد قبل نهاية يناير الجاري.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الفجـر"، أن مجلس النقابة يولي اهتمامًا كبيرًا لمصلحة الزملاء،لافتًا إلى أن إدارة الجريدة لم تخطر النقابة حتى الآن بوجود أي نية للتصفية، ولم يتسنَ لمجلس النقابة التأكد من القرار الذي أعلنت الإدارة عنه منذ أيام للزملاء.

وأكد "شبانة" أن مجلس النقابة سيبحث أزمة الزملاء، وسيتخذ إجراءات تصعيدية جديدة لمصلحتهم، خاصة وأن قرار التصفية يتبعه إجراءات قانونية، تكون النقابة طرفًا فيها، لحفظ حقوق الزملاء في تسوية وفقًا للقانون.

وكانت إدارة جريدة التحرير، المملوكة لرجل الأعمل أكمل قرطام، أبلغت الزملاء المعتصمين بوجود نية للتصفية، وعلقت ورقة بدعوة لجمعية عمومية عادية لمناقشة القرار، بتاريخ ديسمبر الماضي.

ودخلت أزمة الزملاء المعتصمين بجريدة التحرير شهرها السادس، بعد قرار الإدارة بخفض رواتب الزملاء للحد التأميني 900 جنيه، ورفع ساعات العمل للحد الأقصى، 8 ساعات يوميًا، 6 أيام في الأسبوع، مما دفع الزملاء للدخول في اعتصام مفتوح.