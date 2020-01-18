مصر | بـ"25 فرش حشيش".. تفاصيل سقوط "عصابة الكيف" في الجيزة

كان اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطار من المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، بورود معلومات أكدتها تحريات الرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم مفادها قيام عاطلين أحدهما أربعيني العمر والآخر عشريني العمر، بالإتجار في المواد المخدرة ويتخذان من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، أعدت القوات مأمورية لضبطهما برئاسة العقيد أحمد الوليلي، مفتش مباحث شمال الجيزة والمقدم أمثل حرحش، وتم ضبطهما وبحوزتهما 25 فرش حشيش وزنت 3 كيلو و125 جراما وميزان حساس و3 هواتف محمول و59 ألف جنيه، وتم إقتيادهما إلى ديوان القسم.

بمواجهتما اعترفا بحيازتهما للمخدرات بقصد الإتجار، والهواتف المحمولة لسهولة التواصل مع عملائهما، والمبلغ المالي حصيلة بيع المخدرات الأخرى.